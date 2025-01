Aline e Vinícius se assustam e reagem à informação externa no BBB 25

Na tarde de quinta-feira (23), Aline e Vinícius receberam uma informação externa no BBB 25: como o público avaliou sua liderança.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A dupla de Líderes se reuniu no AP do Líder e viu a avaliação. O público avaliou a liderança deles com a frase "Deu Sono."

Aline e Vinícius se assustaram. Os dois trocaram imediatamente um olhar, sem comentar.

Vinícius quebrou o silêncio. "Deu sono. O povo espera mais da gente."

Aline continuou calada e Vinícius continuou. "A gente botou a casa inteira no Paredão e deu sono?".

Minutos depois, o brother sugeriu outra análise da situação. "Ou o povo pode ter colocado isso pra gente se movimentar na casa."

Mas o momento de não ser 'mó paz' vai chegar. Não dá pra queimar a largada e ser taxado como escroto. Vou seguir como tô. O jogo vai fazer com que a gente chegue no momento de não ser mó paz . Vinícius