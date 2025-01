Oscar 2025: brasileiros vibram com indicações de 'Ainda Estou Aqui'

Os brasileiros vibraram com as indicações de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar 2025. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta quinta-feira (23) a lista de indicados à 97ª edição do prêmio.

O que aconteceu

Filme de Walter Salles concorre nas categorias de melhor filme internacional, melhor filme e melhor atriz. "Não consigo trabalhar mais. Meu Deus", publicou um fã no X, antigo Twitter. "Eu estou muito orgulhosa e feliz", escreveu outro.

Fernanda Torres disputa estatueta de melhor atriz. "Fazendo história e abrindo portas", publicou um. "Brasil de volta ao Oscar", comemorou outro.

Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui" Imagem: Divulgação

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

Cerimônia do Oscar está prevista para o dia 2 de março. A entrega dos prêmios será no Dolby Theatre, em Hollywood.

O Rotten Tomatoes, agregador online de avaliações de críticos estrangeiros sobre filmes em geral, concedeu o selo de "Fresh" ao filme, com uma aprovação de 94% da imprensa especializada.