Vitória aconselha Hypolito no BBB 25, e ginasta afirma: 'Não sei jogar'

Diego Hypolito, 38, desabafou com Vitória Strada, 28, após receber um conselho da sister sobre o jogo do BBB 25.

O que aconteceu

Enquanto aproveitava a tarde de calor na piscina, o ginasta afirmou que seu brilho desapareceu nos últimos dias."Comecei a me sentir travado, fiquei com muitos medos. Resgatei algumas coisas que eu nem vou falar, senão vou ficar emotivo. Senti muitas coisas que todo mundo passa aqui, que são cotidianas e cara, eu tô fazendo tudo errado", afirmou.

Ouvindo atentamente o atleta, Vitória Strada aconselhou que o brother a entender que nem todos na casa compreendiam o que ele está passado. "Algumas pessoas que, talvez não tenham experimentado tanta ansiedade, não entendam como é difícil lidar com isso, sabe? Então talvez, você tenha que se proteger".

Diego ficou preocupado com a possibilidade de estar se expondo muito, ao falar toda hora sobre seus sentimentos, mas a atriz se explicou melhor. "Eu também cuido pra, às vezes, não perder meu brilho, deixar que o cansaço me aflija. A gente tá em um jogo que cansa a gente fisicamente, psicologicamente e emocionalmente".

Todo mundo sente a mesma coisa? Não, mas quem tem um perfil de quem se cobra muito, se policiando muito, é ansioso, a tendência é achar que não é suficiente. Isso pode ser uma pressão tão grande que você pode sucumbir Vitória Strada ao aconselhar Diego Hypolito

Apesar disso, o ginasta garantiu que não está sabendo lidar com a dinâmica do BBB 25. "Eu não sei jogar. Não sei fazer essas coisas que eu vejo as pessoas fazendo. Eu fiquei impressionado com aquele negócio".

Vitória ainda insistiu para que Diego Hypolito não desistisse das relações que pode criar dentro do confinamento. "A única escolha que nós temos é tentar. É não desistir e continuar tentando (...) Só você sabe o quanto está sendo um p*ta vencedor de estar há mais de uma semana nessa casa. Enfrentando gatilhos e coisas que você mesmo achou que não fosse capaz. Se você foi, você é capaz e vai continuar sendo".

