Gracy e Giovanna participam de dinâmica e atualizam prêmio do BBB 25; veja

Gracyanne Barbosa, 41, e Giovanna, 27, participaram da primeira dinâmica "Pegar ou Guardar" e atualizaram o valor do prêmio do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Escolhidas por Arleane e Marcelo antes de serem eliminados, as irmãs tiveram que escolher se aumentariam o valor do prêmio do programa ou se ficariam com o dinheiro. A nova dinâmica aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (22) e foi exibida na edição.

No confessionário, foi oferecido R$ 15 mil reais para cada uma delas ou mais R$ 30 mil no valor do prêmio final. Caso elas escolhessem ficar com o dinheiro, teriam que escolher quatro duplas para ficarem grudadas entre si, por tempo indeterminado.

Sem nem pensarem muito, Gracy e Giovanna escolheram guardar a quantia. Com isso, o valor total do prêmio subiu para R$ 2.530.000.

Mesmo após tomarem a decisão que beneficiou a casa, as sisters tentaram trollar os confinados. "Vamos falar que guardamos o dinheiro, mas que tem uma consequência", sugeriu Giovanna.