Além do casal, os ex-BBBs que carregam o fardo da primeira eliminação

Arleane e Marcelo foram a primeira dupla eliminada do BBB 25. Eles receberam 55,95% dos votos na disputa contra Diogo e Vilma (36%) e Edilberto e Raissa (8,05%). Relembre outros participantes que foram eliminados no início da competição.

BBB 24

BBB 24: Maycon no dia da eliminação Imagem: Reprodução/Globoplay

Maycon foi o primeiro eliminado do BBB 24. Ele recebeu 8,46% dos votos na disputa contra Giovanna e Yasmin Brunet, que receberam 42,20% e 49,34% respectivamente. Nesta primeira etapa do jogo, os votos são para ficar.

BBB 23

BBB 23: Marília em noite de eliminação Imagem: Reprodução/Globoplay

Marília foi a primeira a deixar a edição 2023, com 52,70% dos votos. A sister disputava a preferência do público com Nicácio após terem sido escolhidos para compor o Quarto Secreto.

BBB 22

BBB 22: Luciano foi o primeiro eliminado Imagem: Reprodução/Globoplay

Com o sonho de ser tão famoso quanto a Beyoncé, Luciano Estevan durou apenas uma semana no reality. O ator saiu com 49,3% dos votos.

BBB 21

BBB 21: Kerline foi a primeira eliminada da edição Imagem: Reprodução/Globoplay

Kerline Cardoso foi eliminada da temporada após disputar a preferência com Rodollfo e Sarah. A ex-sister saiu com 83,5% dos votos e, no ano seguinte, participou de A Fazenda 2022.

BBB 20

BBB 20: Lucas Chumbo não durou na disputa e foi o primeiro a sair Imagem: Reprodução/TV Globo

Com 75,5% dos votos, Lucas Chumbo se tornou o primeiro eliminado do BBB 20. A temporada inaugurou o modelo que mistura Camarote e Pipoca no elenco e segue até hoje.

BBB 19

Vinicius participou do BBB 19 e foi o primeiro eliminado Imagem: Reprodução/Instagram

Vinícius Póvoa Fernandes deixou o reality com uma dinâmica diferente. No Paredão, os espectadores votaram em quem gostariam que continuasse na disputa. Ele contou apenas com 3,7% dos votos.

Confira a lista dos primeiros eliminados das demais edições:

Mara Telles (BBB 18);

Gabriela Flor (BBB 17);

Harumi Ishihara (BBB 16);

Francieli Medeiros (BBB 15);

João Almeida (BBB 14);

Aline Mattos (BBB 13);

Analice Souza (BBB 12);

Ariadna Arantes (BBB 11);

Joseane Oliveira (BBB 10);

Michelle Costa (BBB 9);

Jaqueline Khury (BBB 8);

Juliana Regueiro (BBB 7);

Juliana Soares (BBB 6);

Juliana Brandão (BBB 5);

Tata Rebane, na época conhecida como Tati Gordano (BBB 4);

Paulo Carotini e Samantha Barradas (BBB 3), na única eliminação dupla da casa;

Rita Sinara (BBB 2);

Caetano Zonaro (BBB 1).