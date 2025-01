Qual é o segredo da caixa branca de Perpétua em 'Tieta'?

Um dos grandes mistérios da novela "Tieta" (Globo) envolve a caixa branca de Perpétua (Joana Fomm).

O que vai acontecer

Na reta final da trama, que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, o mistério sobre a caixa da vilã será revelado. Isso acontecerá quando Perpétua sumir e Tieta (Betty Faria) chamar vários moradores da cidade para entrar no quarto da irmã.

Como toda população de Santana do Agreste quer saber o que tem dentro da caixa branca, a confusão se instaura na casa da mãe de Ricardo (Cássio Gabus Mendes). Boquiabertos, todos vão passando e fazendo comentários. O público, no entanto, nunca chega a ver o conteúdo.

Nesse momento, fica subentendido que Perpétua guardava a parte íntima do marido que morreu na caixa. Depois disso, Tieta diz que vai enterrar as partes do falecido junto com resto do corpo, para ver o homem finalmente consegue a paz que merece.

A reprise de "Tieta", novela de 1989, escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.