No BBB 25, Vitória Strada explica motivo de término com Marcella Rica

Vitória Strada falou sobre seu relacionamento com Marcella Rica para os participantes do BBB 25 nesta quarta-feira (22).

O que aconteceu

A atriz estava na área externa da casa, quando Giovanna falou sobre seu antigo relacionamento. O assunto acabou crescendo, e Vitória resolveu comentar a relação de quatro anos com a também atriz Marcella Rica.

Vitória contou que contou para Marcella que iria para o BBB, antes de ser confirmada na casa. "A gente terminou, mas a gente se ama muito, sempre vai se amar", disse.

A atriz ainda falou sobre o término delas. Vitória e Marcella, que estavam noivas, anunciaram o fim do relacionamento em julho de 2023. "A gente terminou porque era a melhor forma da gente cuidar do nosso amor. Ela é uma pessoa que eu quero ter para o resto da minha vida".

Vitória ainda relembrou que Marcella foi a primeira mulher com quem se apaixonou. "Eu lide com isso da forma mais natural possível", disse. "Quando me apaixonei por ela, foi um sentimento que não estava esperando".

A atriz contou que recebia muitos comentários de pessoas que se inspiravam pelo casal. "É muito importante essa representatividade".

Atualmente, Vitória namora com o ator Daniel Rocha. Ela conta que recebeu diversos comentários sobre sua sexualidade, e seus fãs costumam defender a bissexualidade da atriz.