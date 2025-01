Música inédita de Tina Turner será lançada após 40 anos, diz site

Tina Turner (1939-2023) terá uma faixa inédita lançada 40 anos depois de ter sido gravada pela primeira vez.

O que aconteceu

A música, intitulada Hot For You Baby, será tocada pela primeira vez no programa Breakfast Show da BBC Radio 2, na quinta-feira (23). As informações são do Daily Mail.

Além disso, a canção também estará na edição de aniversário de 40 anos do álbum de sucesso da cantora, Private Dancer. Tina morreu de causas naturais em maio de 2023, aos 83 anos, em sua casa em Küsnach, perto de Zurique.

Hot For You, Baby foi originalmente gravada no Capitol Studios em Hollywood. A fita foi redescoberta recentemente quando a gravadora compilou o relançamento do 40º aniversário de Private Dancer.

O álbum original foi indicado ao prêmio de Álbum do Ano no Grammy Awards de 1985. Nele, continham sucessos como What's Love Got To Do With It e Better Be Good To Me.