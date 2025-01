Mudança decisiva: sede por sexo destrói o futuro de Ísis em 'Mania de Você'

A partir do capítulo desta quarta-feira (22) de "Mania de Você" (Globo), Ísis (Mariana Ximenes) provará mais uma vez que não tem escrúpulos ao dar em cima de Daniel (Samuel de Assis). Em breve, ela ainda seduzirá o marido da sogra.

O que vai acontecer

Sem noção, Ísis jogará seu charme para Daniel, deixando Michele (Alanis Guillen) possessa. O arquiteto, claro, não dará bola às investidas da sedutora, mas o clima entre as irmãs ficará bem pesado.

Logo em seguida, no capítulo desta quinta-feira (23), Berta (Eliane Giardini) flagra a nora assediando Sirlei (David Junior). A ricaça só observará a atitude de Ísis e ficará com a pulga atrás da orelha.

Berta passará a fazer perguntas sobre o passado de Ísis, sem levantar suspeitas. Além disso, questiona Michele e fica sabendo que as duas são irmãs.

Michele (Alanis Guillen) e Ísis (Mariana Ximenes) em 'Mania de Você' Imagem: Léo Rosário/Globo

Fátima (Mariana Santos) incentivará a chefe a "puxar" o histórico de Ísis na polícia. Após isso, elas descobrem que a pilantra foi presa e condenada por estelionato em sua juventude.

Outra charada desvendada é sobre Tomás (Paulo Mendes) não ser filho biológico de Henrique (Antonio Saboia). A oportunista tentará inventar uma mentira sobre a paternidade, mas será difícil continuar enganando a sogra. Além disso, Tomás começará a ver a mãe como uma inimiga e deve descobrir tudo sobre o que ela fez com seu pai de criação e seu pai verdadeiro, Guga (Allan Souza Lima).

Ísis (Mariana Ximenes) e Tomás (Paulo Mendes) em 'Mania de Você' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Entre o dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro, Ísis terá ajuda de Leidi (Thalita Carauta) para dar um novo golpe em Berta. Porém, Sirlei flagrará as duas prestes a atentar contra a esposa e as ameaçará.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.