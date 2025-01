Advogado diz que influencer MrBeast fez oferta de compra do TikTok nos EUA

O influenciador Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, está oficialmente na briga para comprar o TikTok, confirmou seu advogado nesta terça-feira (21) à CNN.

O que aconteceu

Em 13 de janeiro, MrBeast, que é o maior influenciador do mundo, publicou no X que iria "comprar o TikTok para que ele não fosse banido". Muitas pessoas consideraram que a postagem foi feita em um tom de brincadeira, e não levaram a sério o que disse o YouTuber.

Okay fine, I'll buy Tik Tok so it doesn't get banned -- MrBeast (@MrBeast) January 14, 2025

O advogado de MrBeast confirmou à CNN que o interesse do influenciador pela plataforma chinesa é real. Donaldson é o terceiro criador de conteúdo mais popular no TikTok.

MrBeast se juntou a um grupo de investidores, liderado por Jesse Tinsley, para comprar o TikTok. "Nossa oferta representa uma solução vantajosa para todos que preserva esta plataforma vital, ao mesmo tempo que aborda preocupações legítimas de segurança nacional", disse Tinsley em comunicado.

No último dia 15, MrBeast postou um vídeo confirmando o interesse na plataforma. "TikTok, estamos falando sério. Este é meu advogado, temos uma oferta pronta para você, queremos comprar a plataforma. A América merece o TikTok."

Movimentação para adquirir a plataforma veio após uma lei federal dos EUA banir o TikTok no país. Segundo essa legislação, a plataforma deveria ser vendida a uma empresa estadunidense para continuar funcionando no território. O governo dos EUA se preocupa com a maneira que o governo chinês pode estar utilizando o TikTok para espionar cidadãos do país ou influenciar a opinião pública.

TikTok ficou algumas horas fora do ar neste sábado (18). Após sua posse como presidente dos EUA na segunda-feira (20), Donald Trump assinou um decreto para suspender a proibição da plataforma durante 75 dias.

Outros grupos também demonstraram interesse pelo TikTok. Um grupo chamado "The People's Bid for TikTok" (a oferta do povo pelo TikTok, em tradução livre) também se ofereceu para adquirir a plataforma. Grupo inclui Kevin O'Leary, conhecido pela sua participação no programa de TV Shark Tank.

Elon Musk também pode ser um potencial comprador. Na última terça-feira (21), o presidente Donald Trump afirmou que estaria aberto para uma oferta de Musk "se ele quisesse comprá-lo".

Entenda o imbróglio judicial do TikTok nos EUA

Lei aprovada em 2024 define o banimento de redes sociais controladas por adversários políticos. Chamada de Lei de Proteção dos Americanos contra aplicativos controlados por adversários estrangeiros, ela impede que lojas de apps (como Play Store, do Google, e App Store, da Apple) "distribuam, mantenham ou atualizem" um app controlado por um adversário político. Por adversário, entenda apps controlados por países como China, Rússia, Coreia do Norte ou Irã.

Trump era a favor de banir o TikTok, mas retrocedeu e suspendeu a lei. Em dezembro de 2024, ainda como presidente eleito, o republicano fez a solicitação para a Suprema Corte, dizendo que isso poderia ser resolvido por "vias políticas".