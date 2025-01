Médicos acreditam que Doralice não irá sobreviver em 'Volta por Cima'

No capítulo de quinta-feira (23), da novela "Volta por Cima" (Globo), Osmar confirma sua traição para Doralice. Chico não consegue intimidar Roxelle e Gigi.

Joyce tenta descobrir algo sobre Belisa e Rodolfo. Tereza e Jayme avisam a Cida sobre Doralice. Madalena e Tati se preocupam com a mãe. Doralice desmaia nos braços de Osmar, e é levada para o hospital.

Belisa queima as páginas do diário de Mariazinha que revelam o seu segredo. Rosana é apresentada como Rainha de Bateria. Chico diz para Cacá que quer mudar de vida e pede ajuda para Cacá. Gerson se encanta por Roxelle.

Os médicos se preocupam com a piora no quadro de Doralice. Madalena se enfurece quando Osmar surge no hospital.