Marcelo chora por Edi e lamenta equipe do circense torcer contra ele no BBB

Primeiros eliminados do BBB 25 (Globo), Marcelo e Arleane participaram nesta quarta-feira (22) do Mais Você (Globo) e falaram sobre sua relação com seus aliados —especialmente Edilberto.

O que aconteceu

Na conversa com Ana Maria, o casal declarou torcida para Edi, o pai de Raíssa.

Marcelo chegou a se emocionar ao falar do amigo, e lamentou que a equipe do circense não o tenha apoiado na votação do Paredão. "Mesmo descobrindo a 'trairagem' que a família do Edi fez comigo aqui fora, sigo com ele até o fim", disparou. Marcelo se referiu à equipe de Edi e Raissa pedir votos para ele e Arleane nas redes sociais.

Ele precisa muito desse dinheiro [do prêmio do BBB] e vai ser um exemplo para o Brasil e para toda a galera que trabalha com o circo Marcelo