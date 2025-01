Marcelo analisa bumbum de Gracyanne: 'Uma coisa absurda, uma miragem'

Marcelo e Arleane, primeiros eliminados do BBB 25 (Globo), participaram nesta quarta-feira (22) do Mais Você (Globo). No programa, os dois voltaram a comentar sobre um momento dentro da casa em que a ex-sister chamou o marido para pegar no bumbum de Gracyanne.

O que aconteceu

Ao relembrar o episódio, Arleane disse que se tratou de um "mal entendido", e que os dois ficaram impressionados com os glúteos da influenciadora. "Realmente, não levei na maldade. Gracyanne é uma mulher que eu admirava mesmo antes de entrar [no BBB]", disse. "O bumbum dela chama a atenção, é uma coisa linda de se ver. Eu queria pegar, porque é bonito".

Uma coisa absurda, mas é de verdade mesmo. Parece uma miragem, nunca vi uma bunda daquele tamanho na minha vida Marcelo

Arleane ainda disse que ela e Marcelo não têm uma relação aberta. "Foi realmente um mal-entendido, uma leseira da minha parte", disse.

Marcelo afirmou que se sentiu mal com o episódio, e que sempre teve uma boa relação com sua mulher. Ele inclusive afirma ser um ativista contra movimentos que rebaixam mulheres, como o "red pill", que difunde conceitos de masculinidade e feminilidade rígidos. "Sou um defensor das mulheres", disse Marcelo. "E esse movimento é muito perigoso no Brasil, acho que as autoridades precisam ficar de olho".