Latino sobre 1º encontro com a filha após 16 anos: 'Decidiu me conhecer'

Após 16 anos, Latino conheceu pessoalmente sua filha, Ana Júlia. Ele manteve contato à distância desde que ela tinha 3 anos de idade.

O que aconteceu

O cantor explicou que tentava conhecer Ana Júlia desde a infância, mas a mãe estava insegura. "A gente está marcando de se conhecer desde que ela tinha 3, 4 anos de idade. A mãe sempre ficou muito insegura com essa questão e prometeu que quando ela tivesse 16 anos ela poderia tomar as rédeas de sua vida e decidir se ela queria me ver. E aí, com 16 anos, ela decidiu vir me conhecer", contou à Quem.

O artista mudou sua rotina para conseguir ter momentos ao lado da filha. "Eu sempre cobrei isso da mãe dela, que sempre foi muito receosa com relação a isso. Até que Ana Júlia tomou essa atitude e disse que nas férias queria me ver. Então eu me agendei para poder estar com ela."

Latino ressaltou a importância da presença paterna na vida da filha. "Filho é muito importante dar atenção, foram tantos anos perdidos, perdidos entre aspas porque a gente sempre se falava por telefone. Mas o olho no olho muda tudo, essa questão de energia. Ela está mais próximo do pai. A presença de um pai na vida de um filho, principalmente nessa fase de adolescente, é muito importante, então estou descobrindo muita coisa com ela e ela também está descobrindo muita coisa comigo."