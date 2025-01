Katy Perry e Orlando Bloom trocam unfollow no Instagram; ator faz post

Katy Perry,40, e Orlando Bloom, 48, deixaram de se seguir nas redes sociais.

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (22), fãs do casal rapidamente notaram o unfollow do casal no Instagram. Alguns começaram a especular o que pode ter acontecido.

Além disso, o ator fez um post enigmático nos Stories. "Lembre-se de quem fez os capítulos mais difíceis da sua vida parecerem mais leves só por estar lá. Essas são as suas pessoas".

Juntos desde 2016, eles têm uma filha, Daisy Dove Bloom, 4. Em 2017, os dois tiveram rompimento e passaram quase um ano separados. Em 2019, reataram e ficaram noivos.

As especulações, logo, tomaram conta da web. "Gente, Katy Perry e Orlando Bloom se separaram???", questionou uma pessoa no X, antigo Twitter; "Lamento, mas estou sedenta pela fofoca da Katy Perry e a provável separação com o Orlando Bloom", disse outra; "O que rolou? Katy Perry e Orlando Bloom deixam de se seguir no Instagram", postou uma terceira.