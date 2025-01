Justin Bieber abre álbum de fotos e mostra clique inédito do filho

Justin Bieber, 30, abriu um álbum de fotos ao lado da esposa Hailey Bieber, 28 e compartilhou um clique inédito do filho, Jack.

O que aconteceu

O cantor compartilhou fotos de uma viagem em família. Dentre as imagens, a do filho Jack chamou atenção dos seguidores. "O Jack tá enorme", disse uma. "Aos poucos vamos conhecendo o baby Jack", comentou outra. "Meu deus, a carequinha do Jack", disse mais uma.

No clique, Justin aparece segurando o bebê. Apesar de não mostrar o rosto, dá para perceber que a criança tem o cabelo loiro.

Na manhã de terça-feira (21), os fãs notaram que Justin Bieber não seguia mais sua mulher no Instagram. Porém, Hailey continua seguindo o marido nas redes sociais.

O unfollow do cantor na esposa fez surgir rumores de uma separação. Isso aconteceu logo após Justin deixar de seguir Stephen Baldwin, seu sogro. A filha também não segue o pai no Instagram.

Porém, após perceber o que aconteceu, Justin se pronunciou. Ele fez uma postagem nos stories garantindo que não deixou de seguir Hailey.

O músico disse que teve sua conta invadida. "Alguém entrou na minha conta e parou de seguir a minha mulher. Essas merd*s estão ficando estranhas aqui", escreveu.