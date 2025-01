Judi Dench desabafa sobre perda da visão: 'Preciso de alguém sempre comigo'

Judi Dench, 90, lamentou a perda de visão que a levou à aposentadoria.

O que aconteceu

A atriz inglesa abriu o jogo sobre seu estado de saúde em entrevista ao podcast 'Fearless'. Ela, que é vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante de 1999, por 'Shakespeare Apaixonado' (1998), contou que precisa de alguém constantemente ao seu lado.

Contudo, Dench demonstrou bom humor. A artista ainda fez piada sobre seus problemas de visão: seu distanciamento de tapetes vermelho e outros eventos com celebridades. "Preciso de alguém sempre comigo. Preciso disso agora porque não enxergo bem e posso bater em alguma coisa ou cair".

Em seguida, aos risos, confessou acabar exagerando um pouco as limitações de sua visão. "Fico sempre nervosa antes de sair. Não entendo o motivo… Nunca gostei de estar sozinha e não seria agora que passaria a gostar. E felizmente, agora nem preciso mais, porque finjo que não enxergo mais nada".

Judi expôs ao público a perda da visão em 2012, quando foi diagnosticada com Degeneração macular relacionada à idade, doença que provoca perda no centro do campo de visão. Aos poucos, ela foi se afastando de sua vida profissional.

O último filme com Dench foi a comédia 'Spirited: Um Conto Natalino', com Ryan Reynolds e Will Ferrell, em 2022. Em janeiro de 2023 ela participou do especial televisivo 'Stephen Sondheim's Old Friend', exibido pela emissora britânica BBC.