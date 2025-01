Grávida, Lexa segue internada e 'estável' após diagnóstico de pré-eclâmpsia

De Splash, no Rio

O Hospital Santa Joana, em São Paulo, divulgou novo boletim médico sobre o estado de saúde de Lexa nesta quarta-feira (22).

O que aconteceu

A maternidade informou que a cantora está internada na Unidade Semi Intensiva. Nota esclarece que a hospitalização é "em virtude do quadro de pré-eclâmpsia precoce, para acompanhamento tanto do seu estado clínico quanto do desenvolvimento de sua bebê". Lexa está grávida de sua primeira filha.

Apesar do quadro demandar atenção e cuidado constantes devido ao potencial alto risco, a paciente encontra-se estável, monitorizada e assistida por especialistas. A gestante está sendo acompanhada pela equipe de Obstetrícia da Clínica Alumia com apoio da equipe de medicina materno-fetal do Hospital e Maternidade Santa Joana.

Cancelamento de compromissos

Devido a questões relacionadas a saúde da cantora e da filha que espera, todos os compromissos previamente acordados para os próximos meses serão ajustados em conjunto com os contratantes para novas datas, informa comunicado. "A artista Lexa e seus escritórios, Ferrattry Empreendimentos Artísticos e Ideal Entretenimento, vêm a público, por meio de sua assessoria de imprensa e jurídica, compartilhar uma decisão tomada com muito cuidado e respeito aos seus fãs e contratantes".

Nota ainda agradece as mensagens de apoio recebidas pela artista. "A cantora reafirma seu amor por todos que a acompanham e sua dedicação em entregar sempre o melhor de si, em todos os palcos e encontros futuros".

Com o coração cheio de esperança e gratidão, Lexae sua equipe seguem confiantes de que, em breve, estarão juntos novamente para celebrar a música e a conexão única com seu público e parceiros.

Mãe da cantora, a empresária Darlin Ferrattry pediu orações por meio do Instagram Stories. "Quero pedir a todos que estão com esse momento tão delicado que a minha família está enfrentando: orem por nós".

Na terça-feira (21), a cantora já havia anunciado que não iria desfilar como rainha de bateria pela Unidos da Tijuca no Carnaval de 2025. "Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como rainha de bateria da minha Unidos da Tijuca".