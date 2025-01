Gracyanne critica Diego Hypólito no BBB: 'Amigo, mas não consigo defender'

Gracyanne Barbosa criticou nesta quarta-feira (22) a postura de seu amigo, Diego Hypólito, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No quarto, Thamiris lembrou o choro de Ed na noite anterior e sugeriu que seus aliados mirassem em pessoas que "não precisam tanto do prêmio". "Ed e Raissa: a vida deles também é muito dura, eles não tem boas condições", disse. "Para eles, é muito importante passar mais tempo aqui dentro. Eles não ficam se queixando, a Raissa é super humilde (..) e eu vejo uma pureza no Ed".

Camilla disse que todos os brothers que estão na casa merecem o prêmio. Já Thamiris revelou que há brothers, como Diego Hypólito, que já entraram como "camarote", mas ficam recordando sobre seu passado "sofrido".

Gracyanne, então, disse que Hypólito está assumindo uma postura errada no jogo. "É meu amigo, mas não consigo defender", disse

Amo o Diego, mas a postura dele aqui não ta maneira, porque ele tá o tempo todo se queixando (...) Wuem realmente está mais nessa situação [difícil] não fica se queixando o tempo todo Gracyanne Barbosa

Gracyanne afirmou que tentou conversar com o amigo sobre o assunto, mas não sentiu abertura. Segundo ela, todo mundo "está com um rancinho" relacionado às conversas de Hypólito.