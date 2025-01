Fernanda Souza é criticada por participante do 'Ilhados': 'Bem magoada'

Andressa Araújo, participante do "Ilhados com a Sogra 2" (Netflix), criticou a apresentadora Fernanda Souza após sua família ser "esquecida" em uma fala da apresentadora. Splash contatou a Netflix e assessoria de Fernanda Souza em busca de um posicionamento e aguarda retorno.

O que aconteceu

Fernanda Souza fez parabenizou as famílias participantes do programa, mas não citou a família Araújo. "Vou aproveitar para mandar um beijo pra todos os participantes do programa. Todo mundo que fez parte dessa história, que fez tudo isso acontecer. As nossas torcidas, o nosso ranço, as nossas lágrimas, as gargalhadas, os aprendizados, as identificações. Tudo que vocês entregaram, ali, no programa".

Então, nossa campeã, a família Kashiura, a família Damasceno. Beijo enorme família Queiroz, família Mendonça, Sousa. Enfim, todo mundo. Que vocês recebam meu abraço bem forte. Fernanda Souza

Andressa Araújo disse que ela e sua família foram "apagados" de uma história. "'Ai, Andressa, para de ser chata. A Fernandinha só esqueceu'. 'Mas ela falou seis famílias'. Tudo bem, mas ela citou cinco e ela escreveu cinco. E das cinco não estava a família Araújo, gente".

Ela tava falando, contando sobre a trajetória do programa, sobre quem construiu aquele projeto. E quem construiu fomos nós, as famílias. Andressa Araújo

A participante continuou demonstrando indignação. "Como ela não cita a Família Araújo, a família Araújo que teve ó, que teve um particular com ela? Que foi a família que mais evoluiu, de acordo com os participantes? A única família que teve essa conversa privada. Ah não, Fernandinha [...] Sendo apresentadora, contar sobre a história do programa e não colocar a gente na situação, eu fico triste, fico chorosa. O tanto que eu já chorei hoje não tá escrito. Você não faz ideia. Estou bem magoada".

