MC Daniel, Jesus Luz: famosos que já tomaram anestesia geral para tatuar

A morte do empresário e influenciador automobilístico Ricardo Godoi após se submeter a uma anestesia geral para realizar uma tatuagem acende um alerta. Saiba quais famosos já fizeram o mesmo, felizmente, sem consequências para a saúde:

MC Cabelinho

O MC tomou anestesia geral para tatuar as costas. A arte tatuada traz o artista apresentando em uma comunidade.

Tatuagem de MC Cabelinho Imagem: Reprodução/Instagram

MC Daniel

O "Falcão", como é conhecido, também tomou anestesia para fechar as costas. O tempo de tatuagem durou cerca de 7 horas — ele cobriu a região com personagens de desenhos animados e animes.

MC Daniel mostra cobertura de tatuagem nas costas Imagem: Reprodução/ Instagram/ @domingao e @mcdaniell

Rafaella Santos

A irmã de Neymar também tomou anestesia geral para tatuar as costas. A influenciadora cobriu um desenho que já tinha: ela desenhou um leão adornado com borboletas, cobrindo uma arte centralizada com flores e borboletas.

Cobertura da tatuagem de Rafaella Santos Imagem: Reprodução/Instagram

Jesus Luz

O modelo optou pela anestesia geral ao tatuar o antebraço esquerdo e a coxa esquerda. No antebraço ele escolheu uma arte de temática alienígena, já na coxa, o desenho mostra um anjo.

MC Poze do Rodo

Outro artista que optou pela anestesia para tatuar as costas foi Poze do Rodo. Ele fez uma arte que misturou favela, um desenho metade leão e metade Jesus, além de "PZ", um dos apelidos do funkeiro.

Tatuagem do MC Poze do Rodo Imagem: Reprodução/Instagram

Oruam

O funkeiro tomou anestesia para tatuar exatamente metade do corpo.