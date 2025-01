Doralice enfrenta a pior dor em capítulo emocionante de 'Volta por Cima'

No capítulo desta quarta-feira (22) de "Volta por Cima" (Globo), Doralice (Tereza Seiblitz) sente-se mal na casa de Jayme (Juliano Cazarré) e Tereza (Claudia Missura) ao saber tudo o que Osmar (Milhem Cortaz) fez.

Mesmo debilitada, a dona de casa procura o irmão e o confronta sobre o bilhete roubado de seu falecido marido.

Doralice não suportará a dor de saber a verdade e precisará ser levada às pressas para o hospital.

Doralice (Tereza Seiblitz) e Osmar (Milhem Cortaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Jayme confirma a Doralice que Osmar roubou o prêmio de Lindomar. Cacá confronta Jão, após sua exigência. Jô e Sebastian fazem as pazes. Rafa garante a Silvia que descobrirá se Miranda estimula o uso de anabolizantes para seus alunos. Sidney se recusa a sair com Beth. Violeta questiona Cacá sobre seu relacionamento com Jão. Madalena procura Chico. Joyce vê Belisa com Rodolfo e pede para ser apresentada a ele. Chico confronta Roxelle, e Gigi tenta proteger a amiga.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.