David Cardoso diz que foi demitido da Globo por não fazer teste do sofá

David Cardoso Jr. revelou que foi demitido da Globo por ter se recusado a fazer "teste do sofá" com diretores da emissora.

O que aconteceu

Cardoso alegou que sua saída da Globo foi por não ter cedido ao "teste do sofá". "Sai mesmo. Me tiraram e falaram abertamente: 'você não vai fazer novela aqui nunca mais'. Diretor amigo meu [falou isso]. E eu nunca mais fiz", declarou ele durante participação no podcast Saladacast.

Ele afirmou que foi assediado por "todos os diretores" da emissora. "Todos os diretores de núcleo da Globo me cantaram... [Diziam]: 'se você for pra cama comigo agora, você está na próxima novela'. Era assim, era explícito".

Davi disse que seu perfil era mais reservado em relação aos colegas. "Nunca fui de festa, nunca suportei. Não uso droga, não bebo, não fumo, não cheiro, não dou a bunda, não faço nada. Não tem interesse por caras, não participava de nada do esquema deles".

O ator também sugeriu que existia uma espécie de sala na empresa para os funcionários usarem maconha. "Tinham momentos que eles paravam a gravação e iam para um quarto fumar maconha, dentro da Globo, no momento da gravação. Era anunciado no microfone. Não era escondido".

David Cardoso Jr. foi um galã de novelas da Globo nos anos 1990. Splash entrou em contato com a Globo para pedir posicionamento, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.