Dantinhas: solução para o BBB 25 é superfaturar o preço dos ovos

Depois da eliminação de Marcelo e Arleane do BBB 25, Dantinhas teme que o jogo dê uma esfriada. O motivo foi a sugestão de Diogo de fazer um sarau com os brothers, para que cada um cante uma música. Essa preocupação foi um dos assuntos do Central Splash desta quarta-feira (22).

Dantinhas defende que a produção do programa precisa se movimentar para que o jogo mude. Ele acredita que a Globo precisa criar situações desconfortáveis, para gerar conflitos entre os participantes. "A voz precisa falar que não pode fazer sarau", brincou.

Esse elenco é feito por pessoas extremamente dramáticas. Eles ficam nesses dramas (…) Sofrem demais. Tem oito dias de programa, e a gente tem visto muito sofrimento e pouco jogo. Esses papos são extremamente chatos

Dantinhas

Tanto Dieguinho quanto Dantinhas defendem que a Globo precisa tomar alguma atitude, como interferir nos preços dos alimentos, por exemplo. "É só alguém dar a ordem lá de cima e vai ter movimento".

No próximo mercado, cada ovo a cem estalecas. Cada ovo. Cada ovo a cem estalecas, é isso o que eu quero

Dantinhas

