Daniel Castro: decisão de Gracy e irmã sobre grana no BBB foi estratégica

A postura de Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna, em relação ao prêmio do BBB 25 foi lida como estratégica por Daniel Castro, editor do Notícias da TV. Ele foi convidado do Splash Show desta quarta-feira (22).

As irmãs tiveram a missão de estrear a nova dinâmica do programa, chamada Pegar ou Guardar. Elas tiveram que escolher entre pegar R$ 15 mil para cada uma, com uma consequência para quatro duplas ou guardar R$ 30 mil para o prêmio final. Elas escolheram guardar.

Yas Fiorelo questionou se o ideal, neste cenário, não seria escolher a consequência a fim de movimentar o jogo. Daniel argumenta que, com a decisão, as irmãs não criaram nenhum atrito dentro do jogo.

A consequência seria quatro duplas ficarem grudadas por algum tempo (?) Então, estrategicamente jogaram.

Daniel Castro

A decisão delas, inclusive, pode demonstrar que Gracy e Giovanna estão confiantes na vitória do reality. "Elas estão confiantes que vão ganhar, é isso? Porque se elas não ganharem o BBB, o prêmio vai para outra pessoa. Tinham trinta mil na mil e apostaram numa 'bet mais segura'".

