O que o BBB e a Globo precisam fazer para colocar o programa no rumo?

O ritmo do BBB 25, que começou no último dia 13, foi um dos assuntos do Central Splash desta quarta-feira (22). Chico Barney, colunista do UOL, defende que a produção da Globo precisa adaptar a edição deste ano do reality para a forma como as pessoas consomem conteúdo hoje em dia.

Chico usa o TikTok como exemplo do ritmo que as pessoas consomem entretenimento atualmente. Para ele, o público está acostumado com uma descarga de dopamina constante. Ele também citou a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem pautado as conversas nas redes sociais durante esta semana.

É a discussão, é a polarização nas redes sociais. Isso se chama economia da atenção. Todas as pessoas estão o tempo todo: 'O que aconteceu agora?; O que vai acontecer agora?; Com quem estou indignado?; Quem eu apoio?; O que eu acredito?'

Chico Barney

Ele compara com a edição passada do programa, que teve um sucesso arrebatado por conta da narrativa de Davi Britto, o vencedor. Chico relembra que ele funcionou como o ritmo da timeline de um TikTok, e movimentava as discussões dentro da casa diariamente.

Se o entretenimento não começa a perceber a mesma urgência em suas questões, o BBB vai ficar esquecido. Vai passar como se fosse uma triste lembrança de tempos de outrora

Chico Barney

