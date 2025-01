'Silvio Santos me usou': Luis Ricardo diz em livro como conquistou o patrão

Conhecido como o eterno palhaço Bozo, Luis Ricardo, 61, é visto como um dos famosos patrimônios da TV brasileira. Afinal, além de ícone de programas infantis, o apresentador se tornou braço direito de Silvio Santos (1930-2024) no SBT, sendo o rosto de ações comerciais do canal até os dias de hoje, e diz, com orgulho, ser grato por ter sido "usado" pelo homem do baú.

A trajetória de vida e carreira do apresentador é contada no livro biográfico "Luis Ricardo - Muito Além do Palhaço Mais Famoso do Mundo". A obra, produzida pela editoria Citadela e escrita por William Sanches, traz a história de Luis desde a infância no circo, revisita o sucesso como Bozo e conta, em detalhes, a relação com Silvio Santos. O livro será lançado na próxima segunda-feira (27).

Splash teve acesso, com exclusividade, a um capítulo do livro em que Luis Ricardo conta como Silvio Santos o "usou". Ele detalha como o patrão se encantou por seu trabalho, e como ele se tornou o rosto das ações comerciais do SBT.

"Silvio Santos me usou"

O capítulo 7 do livro de Luis Ricardo aborda a relação de trabalho com Silvio Santos no fim da década de 1980. Conhecido no Brasil como palhaço Bozo e jurado do Show de Calouros (SBT), o ator foi convidado pelo patrão para apresentar o evento de Natal do Baú da Felicidade.

Luis Ricardo e Silvio Santos no programa Qual é a Música? (SBT) Imagem: Divulgação/Programa Silvio Santos

Ele comandou sorteio, cantou e até tocou bateria com o Trio Los Angeles ao longo do evento no recém-criado Teatro Imprensa. Ali, Silvio Santos o "adotou" como pupilo por vê-lo se divertir e trabalhar com excelência e decidiu que lhe daria mais oportunidades.

Assim, Luis Ricardo ficou encarregado de apresentar os sorteios do quadro A Felicidade Bate à Sua Porta, do programa Show de Prêmios. Enquanto Silvio Santos ficava nos estúdios do SBT, Luis Ricardo era o rosto da atração em viagens Brasil afora. "Os sorteios eram realizados nas praças centrais das cidades e reuniam 40, 50 mil pessoas", lembra ele, em trecho do livro.

Pouco tempo depois, Silvio Santos decidiu acionar Luis Ricardo para lhe cobrir em um dia de indisposição e o colocou para apresentar o Pião da Casa Própria —também do Baú da Felicidade. Dali em diante, o eterno palhaço Bozo se consolidou como o braço direito e substituto oficial do homem do baú em suas ausências no SBT.

Depois dessa experiência, passei a substituir o Silvio em outros programas e outros sorteios, como a Tele Sena. Tudo aconteceu meio por acaso. A felicidade bateu à minha porta, e eu abri.

Luis Ricardo

Rosto de Luis Ricardo ficou tão familiarizado com o público que Silvio Santos não hesitou em colocá-lo no projeto da Tele Sena, criado para salvar o SBT da falência, como o dono da emissora já admitiu. "A credibilidade dos sorteios, seja a Tele Sena, seja o Pião, foi construída por ele próprio ao longo de sua trajetória como empresário e apresentador. Se eu sou um bom discípulo, é porque aprendi com o melhor", destaca ele, no livro.

Luis Ricardo concluiu o capítulo dizendo ser grato por "ser usado" por Silvio Santos no SBT. Afinal, o homem do baú mudou sua vida com as oportunidades de lhe substituir em atrações que marcaram época —além, é claro, de o colocar na história da televisão.