Beatriz começa a mudar de vida no capítulo de hoje de 'Garota do Momento'

No capítulo desta quarta-feira (22) de "Garota do Momento" (Globo), Carmem finge culpar Clarice pela morte de Beatriz durante a visita de Juliano e Maristela.

Já a sós com sua avó, Basílio, Beto e Glorinha, Beatriz começa a elaborar um plano para finalmente se apresentar para Clarice.

A revelação será feita durante um concurso de fantasias na TV, causando grande comoção.

Clarice (Carol Castro) e Beatriz (Duda Santos) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Raimundo confronta Celeste. Alfredo sonha com Anita. Nelson maltrata Anita, e Guto e Edu ajudam a mãe. Clarice desperta. Eugênio e Violeta visitam Raimundo.

Eugênia dá aulas particulares a Topete. Carlito confirma suas desconfianças sobre Renê. Guto se diverte com Vinícius.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.