BBB: Arleane revela decepção com sisters após eliminação: 'Me surpreendeu'

Ana Maria Braga conversou na manhã desta quarta-feira (22) com Arleane e Marcelo, eliminados do BBB 25 (Globo) nesta terça-feira (21) com 55,95% dos votos.

O que aconteceu

Segundo Ana Maria, no momento da eliminação, parecia que Arleane estava "esperando" pela eliminação, e por isso a recebeu bem.

Ana questionou o casal sobre se concordam com a visão do público de que Arleane ia longe, e Marcelo "se perdeu" no jogo. "A gente se ama, mas têm opiniões e pensamentos diferentes", disse Arleane. "Mas tinhamos uma sintonia muito parecida de visão de pessoas".

A sister, inclusive, revelou que já havia se inscrito para o BBB três vezes, mas só com a inscrição de Marcelo conseguiu entrar na casa.

Marcelo disse que se sentiu traído por seus aliados fora do BBB, e que não se arrependeu de jogar. "Se fosse para ficar no meio das plantas, eu ia para o meu Amazonas".

Ele afirmou que estar na Xepa os prejudicou, pois tiveram menos oportunidade de conviver com a dupla Líder, que os indicou ao Paredão.

Marcelo ainda reforçou sua aliança e amizade com Ed, o pai de Raíssa. "Tinha o Ed como o irmão mais velho (…) e acabei virando alvo junto com ele".

O casal também comentou sobre Camilla e Thamiris terem "virado as costas" para eles após sair da Xepa. "Acabou a relação, era uma indiferença (…) Dê poder à pessoa que você a conhecerá", disse Marcelo.

Arleane disse que gostava das sisters, mas se surpreendeu ao ver cenas pós-eliminação em que as duas a criticavam. "Me surpreendeu. Eu estava sendo de verdade com todas e nenhuma estava sendo de verdade comigo, e isso me decepcionou muito, porque criei um carinho".