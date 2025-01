BBB 25: Vitória Strada elogia ex-noiva e revela que a quer na sua vida pra sempre

Durante um bate-papo descontraído na área externa da casa do Big Brother Brasil 25, na tarde desta quarta-feira, 22, a atriz Vitória Strada relembrou seu relacionamento e término com a também atriz Marcella Rica. Vitória, que assumiu publicamente sua primeira relação homoafetiva em 2019, falou com carinho sobre a ex-noiva.

"A gente se ama muito, a gente sempre vai se amar. Ela é uma pessoa incrível, incrível, incrível! A gente terminou porque era a melhor forma da gente cuidar do nosso amor, sabe? Então é uma pessoa que eu quero ter, tipo, pro resto da minha vida", disse a atriz aos colegas de confinamento.

Vitória e Marcella anunciaram o término da relação em 2023, após um noivado que havia conquistado a torcida de milhares de fãs. Apesar da separação, as duas asseguraram que mantinham amizade e respeito mútuos, sem revelar detalhes sobre o fim do relacionamento.

Reflexão sobre amor e sexualidade

Durante a conversa, Vitória também compartilhou suas reflexões sobre sua sexualidade e como lidou com a repercussão de sua relação com Marcella.

"Até então eu sempre tinha namorado homens, mas eu me apaixonei. Lidei com isso na maior naturalidade possível. Muita gente falou: 'Não era hétero?'. Eu me apaixonei, pode acontecer", declarou a atriz que atualmente namora com o ator Daniel Rocha.

Strada também comentou sobre os questionamentos que recebeu ao se assumir publicamente. "Já me perguntaram se eu perdi algum papel ou oportunidade por me assumir. Cara, nem penso nisso. Tô tão vivendo a minha verdade", afirmou.