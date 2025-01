BBB 25: Sister sugere união para mirar em Camarotes: 'Votar de forma justa'

Thamiris iniciou um movimento na manhã desta quarta-feira (22) movida pela divisão de Pipocas e Camarotes no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na cozinha, Thamiris disse para Guilherme que pretende ser mais "justa" nas votações do Paredão. "Isso pega. Principalmente se fosse uma pessoa mal educada, mas não tem", respondeu Guilherme.

o brother disse que, inclusive, votou em Gracyanne e Giovanna no primeiro Paredão por acreditar que as irmãs já têm uma boa condição de vida.

Thamiris então disse que "existe um grupo que está incomodando por conta de uma pessoa", sem citar nomes. Mais tarde, ela revelou estar se referindo a Diogo Hypolito.

Thamiris disse que "essa pessoa" está retomando assuntos de um "passado muito distante". Segundo eles, Diogo fica relembrando em conversas um "passado sofrido" que teve. "Acredito que você também não seja rico. A gente não fala sobre isso. Não fica falando. Pra gente é muito importante, quanto mais tempo a gente ficar", disse Thamiris.

Nenhum deles [Camarote] eu conheço lá fora. Nem sei se eu sigo a Gracyanne, não sei da história, da vida dela. Mas, se a gente for pensar em votar de forma justa, a gente coloca os Camarotes de um lado e agente do outro. Nao que eles sejam nossos rivais, mas… Thamiris

Ela ainda disse que Diogo pode ser beneficiado por ser conhecido. "Existem pessoas aqui que o lá fora pode influenciar muito aqui dentro. Não adianta, essa parada de conhecer muita gente ajuda sim".

A sister também afirmou que está redirecionando a mira que tinha em Ed e Raissa. "Eu nunca vi ele [Ed] falando sobre ser pobre. Eu realmente não ouvi", disse.

Guilherme disse que não vai citar a "questão financeira" nos votos, mas que "essa questão de realidade financeira pesa, lógico".

Thamiris leva conversa para aliados

No quarto, Thamiris levou o assunto para sua irmã, Camilla, Matheus, Vitória e Gracyanne.

A sister lembrou o choro de Ed na noite anterior e sugeriu que seus aliados mirassem em pessoas que "não precisam tanto do prêmio". "Ed e Raissa: a vida deles também é muito dura, eles não tem boas condições", disse. "Para eles, é muito importante passar mais tempo aqui dentro. Eles não ficam se queixando, a Raissa é super humilde (….) Eu vejo uma pureza no Ed".

Isso sempre foi uma questão camarote (…) São pessoas que eu nunca ouvi abrirem a boca para falar nada. Thamiris