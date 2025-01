Abstinência sexual pode atrapalhar Gracyanne no BBB 25? Médico responde

Na tarde de terça-feira (21), Gracyanne reclamou da abstinência sexual dentro do BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Isso pode atrapalhar a sister no jogo?

Em conversa com Splash, o médico Rodrigo Schröder explicou se a abstinência revelada pela sister pode atrapalhar seu jogo. "O desejo sexual está intimamente ligado a fatores psicológicos hormonais e físicos. No contexto do jogo, a abstinência sexual pode impactar o desempenho de um participante, porque o sexo está associado à liberação de endorfinas e dopamina que trazem bem-estar e relaxamento."

A falta dessa válvula de escape pode aumentar o nível de estresse e afetar o jogo. Rodrigo Schroder

O médico explica, então, que a influenciadora pode usar o exercício físico como válvula de escape. "O exercício é uma excelente forma de liberar endorfinas, controlando a ansiedade e podendo diminuir a sensação de frustração que ela está sentindo".

O que Gracyanne disse

Durante a tarde de terça-feira (21), Joselma reclamou da longa manutenção externa que tiveram que enfrentar, algo que lhe impediu de fumar seu cigarro. Ao ver Gracyanne se aproximando, a dona de casa brincou: "Eu estava na abstinência do cigarro, e você estava na abstinência da academia, não estava minha filha?".

Contrariando as expectativas da sogra de Guilherme, a musa fitness disparou: "Eu estou com abstinência de uma coisa de uma coisa que não dá para fazer aqui, querida! O resto é festa".

Achando graça da reação da influenciadora, Joselma aconselhou: "Pois segure! Segura pra três, quatro meses", disse. "Eu vou segurar, gata", prometeu Gracy.