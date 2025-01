BBB: Giovanna desabafa com brother sobre Maike: 'Odeio que seja indeciso'

Giovanna conversou com Mateus no início da noite de quarta-feira (22) no BBB 25 (Globo) sobre o flerte com Maike, que aconteceu na primeira semana do jogo.

O que aconteceu

Giovanna revelou ao arquiteto achar que Maike está em dúvida entre ele e outra sister. "Eu sinto ele um pouco indeciso e eu sou muito chata com isso, odeio alguém que esteja afim de mim seja indeciso. Porque eu prefiro falar 'fica com a outra pessoa que você está indecisa, nem perde seu tempo comigo', entendeu? Não sei se vou me precipitar de falar alguma coisa."

Mateus apontou que a sister estava sendo muita direta. "Não vai direto assim com tanto fogo. Não é nem fogo, com tanta ansiedade. Eu esperaria um pouquinho, mas to achando o flertinho de vocês super legal"

A irmã de Gracyanne confessou achar que ele também está interessado em Renata. "Eu sou muito chata com isso. Acho ela bonita também, já vi ele olhando para ela. Mas também olhar, coitado. Olhar tem que olhar para todo mundo. Não sei se é coisa da minha cabeça."

O brother concordou com ela. "Deixa o menino olhar, ele tá no Big Brother. Ele tem que olhar até por questões de jogo".

Eu daria um pouco mais de tempo, essa é minha dica de amigo. Se eu fosse expectador estaria 'vai arrasa' . Mateus