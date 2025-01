Arleane sobre pedir que Marcelo pegasse em bunda de Gracyanne: 'Um erro'

Primeira dupla eliminada do BBB 25 (Globo), Marcelo e Arleane participaram do Bate-Papo BBB (Globoplay). Um dos assuntos abordados foi o momento em que a ex-sister chamou o marido para pegar na bunda de Gracyanne

O que aconteceu

Após assistirem à cena e o momento em que Gracyanne disse se sentir incomodada, Arleane admitiu. "Foi um erro. Depois repensei e falei: fiz besteira. Foi um impulso. Imaginei que ia ficar um clima errado, chato. Gosto muito da Gra. Imaginei que ia ficar estranho.

Ela contou ter percebido o clima estranho, mas não quis estender o assunto. "Percebi mas não dei continuidade pra não ficar mais. Morreu ali o assunto."

Marcelo também comentou a situação. "Qualquer coisa ali é consequência. Tudo vira consequência. Ainda bem que está filmando que não foi eu que pedi, ela que chamou."

Na primeira semana do jogo, Arleane e Marcelo comentaram sobre pegar na bunda de Gracyanne. A ex-sister contou o desejo à modelo, que deixou que ela pegasse. Arleane, então, chamou Marcelo para fazer o mesmo, mas Gracyanne não permitiu.

Depois, em conversa com Giovanna, Gracyanne admitiu que se sentiu incomodada com o momento. Ela não voltou a comentar o assunto com a dupla.