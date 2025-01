Após perder 25 kg, Gaby Amarantos exibe corpo definido no Pará

Gaby Amarantos, 46, realizou um novo ensaio em sua terra natal, Belém, no Pará.

O que aconteceu

Nas imagens, publicadas no feed de seu perfil do Instagram, a cantora posou com um biquíni cavado multicolorido. "Em uma quarta-feira, saí pra te encantar", escreveu ela na legenda da publicação.

A artista, que perdeu mais de 25 kg, ostentou um corpo definido e malhado. Ela, ainda, caprichou na pose e no carão em meio ao cenário paradisíaco.

Os fãs da estrela, logo, a encheram de elogios. "Foco e beleza!", disse uma seguidora; "Maravilhosa", escreveu outra; "Uma deusa", comentou uma terceira.