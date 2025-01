Após contar que está viva, Beatriz desmascara vilões de 'Garota do Momento'

Os próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) prometem ser agitados com as revelações de Beatriz (Duda Santos). Splash teve acesso com exclusividade às fotos do momento em que a mocinha revela que é filha biológica de Clarice (Carol Castro).

O que vai acontecer

Uma grande revelação marcará o concurso Senhoritas Galantes da Tecelagem Tropical. Além de revelar que está viva, Beatriz aproveitará que venceu o concurso e contará que é filha de Clarice.

A revelação desmascara os vilões Juliano (Fábio Assunção), Maristela (Lilia Cabral) e Zélia (Letícia Colin). Os três entram em desespero com a atitude da namorada de Beto (Pedro Novaes).

Beatriz (Duda Santos) e Carmem (Solange Couto) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

Beatriz vencerá o concurso de moda com um vestido de sua avó Carmem (Solange Couto). Depois disso, a Garota Carioca tira a máscara, literalmente, revela sua identidade e conta toda a verdade sobre o passado de Clarice.

A melhor amiga de Glorinha (Mariana Sena) revela também que Bia (Maisa) não é filha da esposa de Juliano. A mimadinha, então, passa mal, desmaia e é socorrida por Clarice que fica confusa com toda a história.

Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.