Ana Hickmann rebate ex-marido e acusa: 'Fatura alto com a minha imagem'

Ana Hickmann, 43, falou sobre as recentes notícias sobre a disputa judicial com o ex-marido, Alexandre Correa, em carta aberta publicada no YouTube.

O que aconteceu

Apresentadora da Record afirmou que informações divulgadas pelo ex têm distorcido a realidade, com a intenção de fazer com que mentiras se tornem verdade. Ela nega ser a culpada pelo fim do relacionamento e alega que o empresário seria o responsável por uma dívida de R$ 70 milhões.

Nas últimas semanas, repercutiu a notícia de que eu fui condenada a pagar pensão ao meu ex-marido, como se eu fosse a culpada pelo fim do meu casamento e o meu ex-marido, uma vítima. Quanto a tal pensão, é importante deixar claro que não se trata de pensão alimentícia que todos conhecem pelo final do casamento. Ana

Hickmann também ressaltou que quem pratica violência, tende a esquecer, mas quem sofre, jamais esquece. Ela enfatizou que tem trabalhado muito para cuidar do filho e tentar salvar o patrimônio, que foi quase destruído pela "irresponsabilidade do meu ex-marido".

Apresentadora ainda acusa o ex-marido de má administração, gerando uma dívida de aproximadamente R$ 70 milhões. Segundo ela, Alexandre Correa nunca prestou contas dos 40 milhões que passaram por suas contas pessoais.

Ana expressou que, mesmo após o divórcio, Alexandre continua praticando violência verbal e emocional contra ela na mídia. "Além disso, ele se recusa a pagar pensão para o único filho, ainda que faturando alto em torno do divórcio e da minha imagem, sem falar da verba de campanha do fundo partidário."

Todas as ilegalidades estão sob investigação e em breve serão esclarecidas e o levarão a várias condenações cíveis e criminais pelos atos praticados. Eu continuo batalhando pelo meu filho e eu acredito na justiça dos homens e na justiça de Deus.

Procurada por Splash, a defesa de Alexandre Correa não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Pensão compensatória

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann Imagem: Reprodução/YouTube

Apresentadora foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a pagar o valor de R$ 15 mil por mês para o ex-cônjuge, segundo informações da coluna de Fabia Oliveira, do Metrópoles. A pensão, que deverá ser paga até que o caso seja concluído pela justiça, trata-se de uma compensação pela separação dos dois.

Alexandre Correa foi afastado das empresas e contratos que administrava junto à ex-mulher. A juíza do caso teria levado em consideração que o ex-marido da modelo teve importância na participação dos negócios e considerado necessário corrigir o desequilíbrio financeiro ocorrido após a separação entre ambas as partes.