Ana Castela, Alok, Ivete, Jão: Festival de Verão leva popstars a Salvador

A habitual busca por diversidade musical dos grandes festivais nacionais marca também o Festival de Verão de Salvador, que acontece neste sábado e domingo, no Parque de Exposições, na capital baiana, com shows de Ana Castela, Alok, Ivete Sangalo, Jão e Ludmilla, entre outros. Porém a curadoria do evento vai além, e promove ainda encontros e uma celebração aos 40 anos de axé music.

O que vai acontecer

Entre os encontros está o de Ana Castela, que, no sábado, convida ao palco Xamã. A rainha do sertanejo, que será uma das atrações do CarnaUOL, no dia 8 de fevereiro, em São Paulo, promove, assim a conexão com o trap.

Ainda no sábado, Pitty convida Melly, e o Só Pra Contrariar recebe Alcione. A homenagem ao axé começa no mesmo dia, com show que reúne Daniela Mercury e Timbalada.

No domingo, BaianaSystem convida Marcelo D2 e BNegão, fundadores do Planet Hemp; e Jão chama ao palco Gustavo Mioto. Ivete Sangalo e Ludmilla também são atrações do dia, que tem ainda um encontro de Luiz Caldas e Saulo no formato voz e violão.

O Festival de Verão Salvador terá transmissão do Multishow e da Globoplay. A TV Globo também vai mostrar o evento, mas no esquema "melhores momentos".

Festival de Verão Salvador 2025

Quando: sábado e domingo, a partir das 14h

Onde: Parque de Exposições de Salvador

Ingressos: Sympla

Sábado, 25 de janeiro

Alok

Ana Castela convida Xamã

Bell Marques

Daniela Mercury e Timbalada

Natiruts

Pitty convida Melly

Só Pra Contrariar convida Alcione

Domingo, 26 de janeiro