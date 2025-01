Alvo do BBB 25: entenda por que Diego se tornou o mais criticado da casa

Já na segunda semana de confinamento, Diego Hypolito, 38, se tornou o participante mais criticado pelos moradores do BBB 25 — seja por aliados ou rivais de jogo.

O que aconteceu

Desde o primeiro dia de confinamento, o ginasta atraiu olhares atravessados por conta de seu jeito expansivo. Porém, não foi apenas seu comportamento que incomodou os moradores do reality.

Em uma dinâmica que aconteceu na primeira semana, Diego Hypolito foi um dos mais escolhidos para ficar "fora do jogo" de outros participantes. Na ocasião, muitos justificaram que o atleta queria aparecer mais do que qualquer um, além do fato dele se autodenominar mentiroso.

Eu sinto que o Diego quer muito ser o centro. Ele meio que se encontra nos grupinhos e quer falar, se mostrar muito e isso dá um certo incômodo na gente Eva, ao justificar tirar o ginasta de seu jogo, no BBB 25

Nem mesmo Mateus poupou Diego de críticas por conta de seu exibicionismo. "Todo mundo quer aparecer, quer ter um momentinho bacana, todo mundo tem essa mesma 'pira' aqui dentro. Mas eu acho que o Diego, às vezes, quer aparecer de uma forma muito além e isso me incomoda. Isso me incomodou desde o primeiro dia, quando a gente fez a roda. Ele é muito pavão", disse em conversa a sós com Vitória Strada.

O fato de Hypolito afirmar que era mentiroso também prejudicou suas relações na casa, principalmente com os moradores do quarto fantástico. "Algumas atitudes que o Diego tem não batem com pessoas que eu gosto. Primeiro, o cara se autodenominou 'mentiroso'. Imagina, eu te conheço hoje e falo: 'Sou mentiroso'. Como você vai confiar na pessoa?", afirmou Gabriel.

Mesmo que Diego se esforce para manter relações na casa, os participantes também começaram a criticar os assuntos trazidos pelo brother. Na visão da maioria, o ginasta só fala sobre sua infância sofrida, seus problemas e suas histórias de superação.

Tá chato pra p*rra esse papo aí dele. Toda hora ele falando disso. É o mesmo assunto. Da vida dele, da pobreza. Da dificuldade, da luta. Toda hora isso. Se a gente olhar pra Dona Vilma, ela deve ter passado o pão que o diabo amassou e não fica assim Marcelo, uma semana antes da eliminação no BBB 25

Amiga do ginasta fora do confinamento, Gracyanne também condenou as falas de Hypolito. "Conheço ele de fora, sou amiga dele, amo o Diego, mas a postura dele aqui não tá maneira. Porque ele tá o tempo inteiro se queixando coisas que ele passou, repetindo".

Já passou, está em outro lugar. Não precisa ficar o tempo inteiro nessa história. É uma história linda, todo mundo sabe, ok. E quem realmente está mais nessa situação não fica se queixando o tempo todo Gracyanne Barbosa sobre a vitimização de Diego Hypolito no BBB 25

Isolado?

Nos últimos dias, tanto Diego quanto Daniele Hypolito reclamaram que não são procurados pelos outros moradores da casa. "Eu tento ser tranquilo, estar em qualquer lugar, mas parece que não somos incluídos. Tenho essa impressão", afirmou o ginasta em conversa com a irmã.

Às vezes, a gente é chato e nem sabe Diego Hypolito ao justificar sua exclusão e a de sua irmã no BBB 25

Sentindo que está cada vez mais distante de quem realmente é, o atleta ainda admitiu para Daniele que procuraria pela psicóloga. "Eu tô apático há três dias. Eu já avisei, já perguntei se existe a possibilidade de eu falar com a psicóloga. Eu não tô conseguindo falar com as pessoas".

