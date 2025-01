Aline e Vinicius se tornam os grandes protagonistas na 1ª semana de BBB

Durante o Sincerão, o palhaço Edilberto e Rayssa, sua filha, apontaram a dupla Aline e Vinicius, atuais líderes do BBB 25, como os participantes que se acham os protagonistas do reality show da Globo.

Edilberto mirou na crítica, mas acertou numa leitura correta do jogo. Até o momento, Aline e Vinicius definiram os rumos do programa e colocaram (contando com a ajuda da sorte) as três duplas que disputam a primeira eliminação do BBB 25.

Articulados e rápidos de raciocínio, Aline e Vinicius ainda foram os responsáveis pelas melhores alfinetadas do Sincerão, deixando Edilberto e Rayssa e o casal Marcelo e Arleane sem rumo com suas considerações.

"Eu acho impressionante uma pessoa falar que a gente quer aparecer se ela bota uma cadeira no queixo", disparou Aline após ouvir a acusação de Edilberto de que ela adora aparecer.

A eloquência dos dois amigos só se compara à expressividade da atriz Vitória Strada, que, ao contrário de outros famosos que já passaram pelo confinamento, não tem fugido da raia quando o assunto é jogo. Vitória tem se manifestado com clareza e, assim como os dois amigos baianos, já mostrou que tem potencial para movimentar o programa.

Com uma sintonia afinada e deboche na medida certa, Aline e Vinicius demonstram sede de jogo e vontade de se comprometer. Eles opinam sem receio de entrar em conflitos com os colegas de BBB e bancam tudo que falam.

Essa autenticidade da dupla ainda deve gerar bons momentos no reality show. Vamos conferir!