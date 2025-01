Anitta e Vinícius Souza deixam de se seguir em rede social

Anitta, 31, e o jogador de futebol Vinícius Souza, 25, deixaram de se seguir no Instagram.

O que aconteceu

Na noite dessa terça-feira (21), seguidores começaram a especular o fim do namoro. Eles assumiram o romance em setembro do ano passado.

Além disso, há um tempo, a cantora não posta mais nada com o atleta. A primeira aparição dos dois juntos foi no desfile da Balmain na Semana de Moda de Paris, na França.

O relacionamento da artista e do jogador foi confirmado em setembro. Na ocasião, Anitta organizou uma festa após se apresentar no primeiro jogo da NFL no Brasil e contou com a presença de Vinicius.

Imagem: Reprodução/Instagram