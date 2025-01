Xuxa Meneghel é internada em SP e passa por cirurgia no joelho

Xuxa Meneghel, 61, foi internada nesta terça-feira (21), no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e passou por uma cirurgia no joelho.

O que aconteceu

Equipe da apresentadora informou para Splash que Xuxa Meneghel passou por uma artroscopia de joelho. O procedimento médico já estava agendado para artista poder se recuperar 100% para a turnê "A Última Nave".

Já estava agendada essa cirurgia no joelho. A Xuxa tem treinado todos os dias, ela está super no auge da atividade física, e temos uma turnê grande no segundo semestre. Então, a Xuxa achou melhor fazer logo essa cirurgia para estar 100% até lá.

Tati Maranhão, assessora de Xuxa Meneghel

Em contato com a reportagem, o Hospital Vila Nova Star detalhou que o procedimento médico durou 20 minutos e não houve intercorrências. Ela se encontra bem, já caminha e está se alimentando normalmente.

Artista tem previsão de alta médica nesta quarta-feira (22). O tempo de recuperação de uma artroscopia no joelho pode variar de 1 a 2 semanas e 6 a 12 semanas para retomada de exercícios físicos.

Xuxa Meneghel irá realizar a turnê "A Última Nave" no segundo semestre de 2025. O projeto irá percorrer o Brasil para celebrar os 40 anos de carreira da artista.