Vitória mira em sister: 'Sai a gente, fica a senhorinha que você teve dó'

Vitória Strada conversou com Diego Hypolito na manhã desta terça-feira (21) sobre as últimas movimentações de jogo no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com Vitória, Diego tentou descobrir quem votou nele na última formação de Paredão. "Foram as meninas, Diego. Eu já tinha te falado isso", respondeu Daniele, sua irmã.

Diego então diz que ele e sua irmã precisam se proteger no jogo, e Vitória concordou. "A gente teve duas sortes: uma, no momento em que a gente empatou com vocês, o Líder não colocou a gente. Depois disso, a gente ainda foi puxado. Vocês poderiam ter votado em outra pessoa para tentar se defender", disse a atriz.

Sai a gente, e fica a senhorinha que você teve dó de votar. Ou saem vocês e fica a senhorinha que vocês tiveram dó de votar. E a senhorinha que você tem dó de votar, você não vai faltar com respeito com ela Vitória Strada

Diego agradeceu a atriz por os "situarem" no jogo. "Eu achei bem importante vocês falarem isso para gente. Porque eu entrei bem perdido no jogo, vocês perceberam. A gente poderia ter tirado uma dupla que a gente tem aliança".

O atleta ainda disse que tem se sentido ansioso no reality e cogitou apertar o botão de desistência. "Ontem, foi um dia que, se tivesse feito alguma coisa, nem iria lembrar. Minha ansiedade tá aumentando bastante", disse. "Eu não vou [apertar]. Mas na minha cabeça passou".