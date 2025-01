Treta no BBB 25: entenda a briga de Diogo Almeida com Camilla e Thamiris

O desentendimento entre Diogo Almeida, 40, e as irmãs Camilla, 34, e Thamiris, 33, deu o que falar no primeiro Sincerão do BBB 25.

O que aconteceu

Durante a dinâmica desta última segunda-feira (20), os emparedados Diogo e Vilma escolheram as irmãs cariocas para apontar uma frase negativa. Na visão da dupla do Camarote, Camilla e Thamiris escondiam o jogo.

Em sua justificativa, o ator afirmou que as duas mudaram o comportamento após saírem da xepa e irem para o VIP. "Chegamos aqui na casa, estávamos todos na xepa, iniciando uma troca que eu achei que fosse genuína. […] A gente tava estabelecendo uma relação, desde o momento que elas forem para o VIP, isso mudou completamente!".

Como não estavam entre as protagonistas da semana, Camilla e Thamiris não tiveram o direito de réplica durante o programa ao vivo. Por conta disso, as duas fizeram questão de conversar com Diogo após a dinâmica.

Confusa com o motivo do apontamento do ator, a trancista afirmou que a atitude da dupla foi apenas porque elas votaram neles. "Mas gente, eu votei em vocês porque tinha um monte de pessoas que queríamos votar mas não podiam, na lista de prioridade foi vocês. Mas não teve mudança nem muro, vocês ficaram chateados porque a gente votou em vocês. Não teve mudança, me desculpa".

Irritada, Thamiris garantiu que Diogo era hipócrita por se chatear com elas por conta de uma dinâmica de jogo. Neste momento, a conversa começou a esquentar cada vez mais, até que as sisters abandonassem a discussão, deixando o ator e Vilma sozinhos.

Já bem desestabilizada, Camilla foi desabafar com suas amigas a respeito da situação, quando disparou inúmeros palavrões. Colocando toda a raiva para fora aos gritos, a carioca relembrou dos momentos que interagiu com a dupla do Camarote, mesmo após entrar para o VIP.

"Forçado pra c*ralho. Eu tô cansada de ficar tendo que travar as paradas. Falar que teve muro? O c*ralho! Não teve muro nenhum entre eu e ele. É proximidade. Vai ficar se fazendo de maluco?" Camilla, aos prantos, após o Sincerão

Por sua vez, Diogo afirmou que estava decepcionado com Thamiris e Camilla. "Eu tava achando tão foda elas estarem aqui. São pessoas que assistem. E eu acho tão foda que eu falei: 'Cara, quero me dar bem'. Por isso não puxei [para o paredão] ontem, mas hoje eu tive que falar".

Em conversa com Eva e Renata, o ator ainda insinuou que a mudança das sisters aconteceu por elas terem ganhado certo poder dentro do jogo. "Eu já senti uma outra energia, uma outra, não dando muito espaço. Fiquei observando os outros dias (...) Isso que tá acontecendo aqui, diz muito sobre as pessoas, sobre o poder. Quer conhecer a pessoa? Dê o poder a ela".

Sem conseguir deixar o assunto de lado, Camilla seguiu revoltada ao criticar Diogo: "Ele é psicólogo, ele é articulado. Tá na maldade. (...) Por isso que levantei e saí porque ele tava mentindo cara, mentindo olhando na minha cara. Ele ia jogar com a minha cabeça real, aí sim que eu ia enlouquecer".

Ouvindo os desabafos da trancista, Gracyanne apontou que ela errou ao se levantar e não ouvir o que o ator tinha a dizer. Completamente cega pela raiva, a carioca seguiu criticando o ator.

"Ele [Diogo] fala trabalhando com os olhos. Ele é manipulador! Ele é manipulador! Ele falou comigo aqui ó. Parece que ele faz pra tirar a pessoa do eixo. E ele conseguiu". Camilla

Em conversa no quarto fantástico, Diogo analisou o comportamento da sister. "Ela foi extremamente arrogante, prepotente, falou que a gente era hipócrita. Falou um monte de coisa, entendeu? Gritou, falou alto, gesticulou. Super agressiva".

Sentida com toda a situação, Thamiris tentou conversar novamente com Diogo ao longo da madrugada, mas o ator se recusou, pedindo para que isso ocorresse pela manhã. A decisão do participante deixou a nutricionista ainda mais desestabilizada, o que fez com que ela chorasse por conta de toda pressão do jogo.

"Ele criou expectativa com a gente por sermos pretas e pobres. Só que eu sou uma pessoa tímida para certas situações e não acho que ele chegou em mim de uma maneira que poderia ter desenrolado", Thamiris, ao analisar o incômodo de Diogo pelo distanciamento dela e Camilla

