Sister lamenta rivalidade no BBB e revela medo: 'É meu jeito explosivo'

Camilla voltou a citar nesta terça-feira (21) a discussão que teve com Diogo no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Aline e Gracyanne conversaram com Camilla sobre a sister ter abandonado a conversa com Diogo na noite anterior. "Você pode tá certo. Se você deu as costas para alguém, você errou", declarou Gracyanne.

No Sincerão desta segunda (20), Diogo e Vilma escolheram as irmãs Camilla e Thamiris como a dupla que "esconde o jogo". A dinâmica rendeu uma discussão pós-jogo, mas Camilla se levantou quando Diogo quis se explicar, e as irmãs caíram no choro com suas aliadas. "A parada está me incomodando mesmo. Nessas horas que bate a maior saudade de casa. Querendo ou não, estamos com um monte de gente que conhecemos agora, sendo julgada por trocar de cozinha. Recebi coração partido, ninguém falou nada comigo. Agora eu sou a errada da história", disse Thamiris. "Não imaginava que era tanta pressão".

Na manhã desta terça, Camilla afirmou que Diogo não chamou ninguém para conversar para resolver possíveis mal-entendidos, até que virou alvo da casa. "Fiquei muito chateada com o Diogo, porque eu dei abertura para ele", disse. "Por que depois que ele virou alvo ele tentou [conversar] com todo mundo?"

Ela ainda esclareceu que não foi desrespeitosa com a mãe de Diogo, Vilma, e afirmou que pediu desculpas para Vilma na manhã desta terça-feira (21). "Eu a respeito como minha mãe, jamais ia querer que alguém falasse assim com minha mãe".

Camilla também reclamou do motivo pelo qual Diogo a escolheu para o apontamento no Sincerão. "É meu jeito explosivo, mas não xinguei nenhum dos dois, e sim a situação a que me expos", disse. "Tenho pavor de ser injusta com alguma aqui".