Sincerão do 'BBB 25' tem troca de acusações

O primeiro Sincerão do BBB 25 aconteceu nesta segunda-feira, 20. O reality chegou a realizar um "esquenta" para a dinâmica na última terça, 14, que teve Guilherme e Joselma enfrentando uma consequência de dormir fora da casa.

Nesta segunda, cinco duplas participaram do Sincerão: os líderes Aline e Vinícius, os anjos Maike e Gabriel e os emparedados Edilberto e Raissa, Arleane e Marcelo e Diogo Almeida e Vilma.

Eles tinham que decidir qual das duplas "é espaçosa", "não faz questão de se conectar", "se acha protagonista", "não tem entrosamento", "esconde o jogo" ou "faz média com todo mundo". Os participantes poderiam escolher qualquer participante, mas apenas os protagonistas tinham direito a réplicas.

Veja resumo do primeiro Sincerão do 'BBB 25':

Arleane e Marcelo

Não faz questão de se conectar: Vinícius e Aline

Marcelo citou o fato de os líderes não terem convidados um dos emparedados para sentar na mesa do VIP e tentar uma aproximação. "Eles falam tanto de injustiça, que eles não tiveram nem dignidade, pelo menos, de se aproximar de mim e da Arleane, até mesmo do Ed, de tentar uma conversa, de tentar uma relação", disse.

Réplica de Aline e Vinícius

Vinícius afirmou que "não tem como ser amigo de todo mundo" e criticou o uso da palavra "dignidade" pelo brother. "Nós nos aproximamos das pessoas e levamos para o VIP quem temos mais aproximação", comentou.

Edilberto e Raíssa

Se acha protagonista: Vinícius e Aline

Edilberto disse que é "totalmente desnecessário aparecer muito mais que os outros" no jogo. "[A dupla] tenta aparecer em todos os sentidos: na questão de se expor, na questão de rir, na questão de falar e, até mesmo, de brincadeiras", afirmou.

Réplica de Aline e Vinícius

Aline respondeu que não mudará seu jeito de ser e Vinícius disse que "tem um monte de câmera na casa e você pode escolher uma outra câmera para você aparecer". "Eu acho impressionante uma pessoa falar que queremos aparecer e ela bota uma cadeira no queixo", disse Aline sobre uma das cenas de Edilberto.

Diogo Almeida e Vilma

Esconde o jogo: Camilla e Thamiris

Diogo comentou que ele e a mãe estabeleceram uma relação no início do jogo, mas que a aproximação "mudou completamente" quando as irmãs foram para o VIP. "A impressão que eu tinha é que tinha uma parede dividindo as duas cozinhas, que, na verdade, é uma só", disse.

Aline e Vinícius

É espaçosa: Edilberto e Raíssa

Vinícius acusou a dupla de "querer buscar um espaço que não tem", citando um desentendimento que os quatro tiveram no intervalo com críticas de Edilberto ao tom de voz de Aline. "Eu não quero estar no mesmo ambiente de uma pessoa que tá o tempo todo se incomodando comigo", afirmou a sister.

Réplica de Edilberto e Raíssa

Edilberto falou que "admira muito os jogos das pessoas aqui dentro [da casa]" e que os dois só estão no paredão por conta de Vinícius e Aline terem vencido a Prova do Líder.

Gabriel e Maike

Faz média com todo mundo: Diego e Daniele Hypolito

Maike afirmou que "não é a dupla em si, mas o Diego", dizendo que o ex-ginasta "tenta estar em todos os ambientes", mas de uma forma errada e forçada. "Diariamente, ele vem pegando informações e distorce", comentou.