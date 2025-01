Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 22/1 a 1º/2

Gigi protege Roxelle após a loira ser confrontada por Chico. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 22 de janeiro

Jayme confirma a Doralice que Osmar roubou o prêmio de Lindomar. Cacá confronta Jão, após sua exigência. Jô e Sebastian fazem as pazes. Rafa garante a Silvia que descobrirá se Miranda estimula o uso de anabolizantes para seus alunos. Doralice sente-se mal na casa de Jayme e Tereza. Sidney se recusa a sair com Beth. Violeta questiona Cacá sobre seu relacionamento com Jão. Madalena procura Chico. Joyce vê Belisa com Rodolfo e pede para ser apresentada a ele. Chico confronta Roxelle, e Gigi tenta proteger a amiga. Doralice questiona Osmar.

Quinta-feira, 23 de janeiro

Osmar confirma sua traição para Doralice. Chico não consegue intimidar Roxelle e Gigi. Joyce tenta descobrir algo sobre Belisa e Rodolfo. Tereza e Jayme avisam a Cida sobre Doralice. Madalena e Tati se preocupam com a mãe. Doralice desmaia nos braços de Osmar, e é levada para o hospital. Belisa queima as páginas do diário de Mariazinha que revelam o seu segredo. Rosana é apresentada como Rainha de Bateria. Chico diz para Cacá que quer mudar de vida e pede ajuda para Cacá. Gerson se encanta por Roxelle. Os médicos se preocupam com a piora no quadro de Doralice. Madalena se enfurece quando Osmar surge no hospital.

Sexta-feira, 24 de janeiro

Madalena discute com Osmar. Doralice tem uma parada cardíaca, e tem uma visão com Lindomar. Gerson questiona Miranda sobre Roxelle. Os médicos estabilizam o quadro de Doralice, mas avisam à família que ela precisará de um procedimento de alto custo. Chico implora que Cacá dê uma chance para se tornar um capanga. Gerson se aproxima de Roxelle. Violeta exige que Cacá vá com ela a um médico. Madalena afirma a Cida que fará de tudo para não precisar da ajuda de Osmar. Osmar pede para Jão convencer Madalena a perdoá-lo. Belisa exige que Gigi não se aproxime de Gerson. Gerson procura Roxelle na lanchonete. Doralice acorda e afirma às filhas que tomará um medida contra Osmar.

Sábado, 25 de janeiro

Tati tenta defender Osmar para Doralice. Jão expulsa Osmar de sua casa. Jayme sugere que Osmar tente conseguir o dinheiro para devolver para Doralice. Violeta comenta com Cacá que quer encontrar outra pessoa para trabalhar com ela. Violeta se emociona durante a consulta de Cacá. Jão conta para Madalena sobre seu encontro com Osmar. Roxelle recebe flores de Gerson. Madalena se preocupa com a quantidade de remédios que terá que comprar para Doralice. Alberto conversa com Sidney sobre Cida. Osmar vai ao hospital falar com Doralice. Cacá apresenta Chico para Violeta. Belisa não gosta de ver Gigi e Rodolfo juntos. Jão pede que Edson ajude Madalena, e Rosana o hostiliza. Madalena e Tati tem uma séria discussão.

Segunda-feira, 27 de janeiro

Tati e Madalena iniciam uma briga. Violeta aceita que Cacá e Jô treinem Chico. Doralice expulsa Osmar do hospital. Belisa se emociona ao lembrar do passado. Alberto sugere que Edson faça terapia. Sidney tenta conversar com Cida. Osmar se desespera ao saber que pode ser preso se Doralice o denunciar. Yuki consegue uma medida protetiva contra Gerson. Ana Lúcia ouve Chico falando com Cacá sobre seu desejo de se tornar capanga. O médico explica para Violeta como será o exame que fará em Cacá. Edson conversa com Bernardo. Tati diz a Madalena que não irá depor contra Osmar, se Doralice o denunciar. Cacá pede para morar na casa de Jão.

Terça-feira, 28 de janeiro

Jão deixa Cacá ficar em sua casa. Madalena avisa a Tati que Osmar pode não ser preso se devolver o que roubou. Moreira se surpreende quando Ana Lúcia conta que Chico quer ser capanga da família Castilho. Osmar decide seguir os conselhos de Tati. Chico confessa seu amor por Cacá para Moreira. Edson aconselha Nando a lutar por Tati. Doralice volta para casa, e Tati avisa a Osmar. Gerson se recusa a sair da academia, após saber da presença de Yuki. Nando e Tati ficam juntos. Madalena se surpreende ao saber que Cacá está morando na casa de Jão.

Quarta-feira, 29 de janeiro

Roxelle se oferece para confortar Madalena. Violeta flagra Cacá olhando uma foto de Baixinho. Jô comenta com Cacá sobre as investidas de Gerson em Roxelle. Osmar se surpreende ao descobrir que Chico está treinando para ser capanga. Jão é escolhido para representar sua empresa no Congresso de Diversidade e Inclusão Corporativa. Neuza e Roxelle implicam com Gigi por causa de Bernardo. Roxelle enfrenta Gerson. Belisa pensa em Rodolfo. Os capangas de Gerson fotografam Yuki com Bernardo. Ana Lúcia pede que Violeta demita Cacá. Madalena confronta Chico sobre a ocupação que deseja ter.

Quinta-feira, 30 de janeiro

Chico tenta se explicar para Madalena. Roxelle conta para Gigi que vai jantar com Gerson. Violeta humilha Ana Lúcia. Jayme sente ciúmes de Tereza. Cida flagra Lucas tentando enganá-la para impedir que ela saia com Alberto. Beth vibra ao saber que Alberto e Cida decidiram ser somente amigos. Doralice conforta Madalena. A mando de Gerson, Zezito atenta contra Bernardo. O médico faz o exame de DNA em Cacá. Jão beija Madalena.

Sexta-feira, 31 de janeiro

Madalena repreende Jão por beijá-la. Violeta questiona a médica sobre a data do resultado do exame de DNA. Jin recebe fãs na loja de Madalena. Bernardo conta para Silvia sobre o atentado, e Yuki desconfia de Gerson. Doralice revela a Madalena que teve uma visão com Lindomar. Edson acerta com Jão e Neuza a data para o jantar em sua casa. Violeta fala com Osmar sobre o filho de Cacá. Jin sofre com o afastamento de Tati, e Madalena o aconselha a dar uma lição na moça durante sua live. Rodolfo questiona Gerson sobre seus honorários e o acusa de roubo. A produtora de Jin o convida para voltar a Seul. Rosana é hostil com Jão.

Sábado, 1 de fevereiro

Jão revida a hostilidade contra Rosana, e Edson fica constrangido. Jin garante a sua ex-produtora que não voltará para Seul. Gerson confirma a Rodolfo que tirou dinheiro de seus honorários. Jin e Tati ficam juntos. Madalena reclama de Tati ter aceitado o dinheiro de Osmar. Sidney conversa com Jayme sobre Cida. Jô decide terminar com Roxelle por causa de Gerson. Gerson encontra Bernardo e Yuki. Osmar ouve Violeta marcando um encontro por telefone e decide seguir a esposa. Osmar vê Violeta com Marco. Jão exige que Edson faça o exame de DNA. Doralice e Madalena se encontram com o advogado. Cacá e Chico ficam juntos.