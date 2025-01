Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 22/1 a 1º/2

Violeta chega ao lado do marido Eugênio para visitar Raimundo. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 22 de janeiro

Carmem finge culpar Clarice pela morte de Beatriz. Raimundo confronta Celeste. Alfredo sonha com Anita. Nelson maltrata Anita, e Guto e Edu ajudam a mãe. Clarice desperta. Eugênio e Violeta visitam Raimundo. Eugênia dá aulas particulares a Topete. Carlito confirma suas desconfianças sobre Renê. Guto se diverte com Vinícius. Beatriz elabora um plano para se apresentar para Clarice.

Quinta-feira, 23 de janeiro

Basílio teme o plano de Beatriz. Todos se preparam para o desfile de moda da Tecelagem Tropical. Jacira e Teresa incentivam Eugênia a desfilar. Vinícius conta a Guto que seu pai o expulsou de casa. Violeta repreende Eugênio por apoiar as falas de Raimundo sobre Lígia. Nelson furta o salário de Edu. Violeta enfrenta Maristela e apoia Clarice a inscrever moças do Gente Fina no desfile de moda. Celeste apoia Lígia. Carlito desmascara Renê. Bia sente ciúmes de Alice com Ronaldo. Beatriz flagra um dossiê sobre Juliano entre os pertences de Basílio.

Sexta-feira, 24 de janeiro

Basílio explica o conteúdo do dossiê contra Juliano. Ana Maria e Carlito aplicam uma lição em Renê. Alfredo e Anita sofrem. Violeta acredita que Eugênio a esteja traindo. Topete se anima com o resultado das aulas particulares com Eugênia. Zélia firma sua sociedade com Juliano e Maristela. Jacira arma para que Eugênia acredite que Topete é seu admirador secreto. Lígia promete ajudar Celeste a desfilar. Anita se recusa a jantar com Nelson. Beatriz se prepara para encontrar Clarice.

Sábado, 25 de janeiro

Beatriz chega ao camarim do desfile. Arlete vê Bia nos corredores da TV. Eugênio não compreende a raiva de Violeta em relação a ele. Tem início o desfile de moda da Tecelagem Tropical. Guto convida Vinícius para sair novamente. Anita reclama de Nelson com Marlene. Eugênio tenta surpreender Violeta com a ajuda de Verinha. Nelson tira a coleira de Laika. Orlando se surpreende ao ver Ana Maria e Iolanda no desfile.

Segunda-feira, 27 de janeiro

Maristela e Juliano acusam Beatriz e Carmem de impostoras. Bia passa mal. Anita desconfia de que Nelson está envolvido no sumiço de Laika. Maristela, Zélia e Juliano tentam convencer Clarice de que Beatriz mente. Orlando observa Ana Maria. Maristela se preocupa com Arlete. Eugênio e Violeta se despedem de Raimundo. Jacira encontra Laika. Beatriz e Carmem procuram Clarice.

Terça-feira, 28 de janeiro

Clarice expulsa Beatriz e Carmem de sua casa. Maristela e Juliano ameaçam Zélia. Bia garante a Ronaldo que descobrirá as intenções de Beatriz. Alfredo reconhece Laika. Beto protege Beatriz de jornalistas. Carmem tem uma ideia para provar a Clarice que Beatriz diz a verdade. Nelson assume que foi ele que soltou Laika. Lígia provoca Clarice. Beto sonda Raimundo sobre o passado dos Alencar. Bia volta para casa. Eugênia cai na armadilha de Jacira. Anita pede o desquite a Nelson. Arlete comenta com Beatriz que Bia pode ser sua neta. Basílio chantageia Juliano.

Quarta-feira, 29 de janeiro

Basílio ameaça Juliano. Arlete conta a Beatriz a história de Valéria e Juliano. Orlando procura Iolanda. Edu e Guto apoiam Anita. Clarice pensa sobre conversa com Beatriz e Carmem. Arlete pressiona Maristela e Juliano para falar com Valéria. Topete pede Eugênia em namoro. Zélia garante que ajudará Maristela e Juliano a seguir enganando Arlete. Marlene descobre o nome do antigo motorista dos Alencar. Bia confronta Beatriz.

Quinta-feira, 30 de janeiro

Beatriz mostra a Beto o nome de Geraldo. Eugênia não acredita no pedido de namoro de Topete. Clarice apoia Bia. Beatriz e Beto conhecem Alcina, viúva de Geraldo. Eugênia diz a Celeste que reconquistará Guto. Lígia dá a Beto o dinheiro de que precisa para comprar as telas de Clarice para Beatriz. Alcina alerta Zélia. Guto nega o presente de Eugênia. Carlito flagra Marlene beijando Juliano. Flora chega à casa de Zélia.

Sexta-feira, 31 de janeiro

Zélia explica a Flora o trabalho que arrumou para a sobrinha. Carlito se revolta contra Marlene. Guto rejeita Eugênia. Jacira garante a Alfredo que Eugênia e Topete ainda serão um casal. Beto avisa a Beatriz que Alcina vendeu os quadros para outra pessoa. Maristela aprova Flora. Topete é contratado para o programa de Alfredo. Edu e Guto não cedem às chantagens de Nelson. Clarice anuncia que não tomará mais a medicação prescrita por Dr. Pimenta. Alfredo confessa a Teresa sua paixão por Anita. Carlito descobre uma carta de seu pai. Flora procura Arlete.

Sábado, 1 de fevereiro

Flora se apresenta a Arlete como Raquel. Teresa pede segredo a Alfredo sobre o possível desquite dos dois. Maristela se preocupa com a rebeldia de Clarice. Carmem sugere que Beatriz peça a Basílio o dossiê contra Juliano. Teresa desabafa com Olga. Beatriz apresenta a Clarice a conta aberta por Juliano em seu nome original. Juliano ameaça Basílio. Beatriz e Carmem voltam a Petrópolis. Beatriz recebe uma intimação por quebra de contrato com a Perfumaria Carioca. Carlito escreve para Érico.