Rei da Pornochanchada: Quem é ex-ator que 'não aguenta' mais transar?

David Cardoso, 81, conhecido como Rei da Pornochanchada, revelou ter diminuído a quantidade de vezes que faz sexo com a esposa, Romilda Servim, 55. Ele ficou famoso na década de 1970 ao estrelar comédias eróticas.

Quem é David Cardoso

Ator foi um artista popular de filmes nos anos 1970, quando ficou conhecido como Rei da Pornochanchada em virtude das várias participações em produções eróticas. Nascido em 9 de abril de 1943, ele é natural de Maracaju, em Mato Grosso do Sul.

Aos 20 anos, ele se mudou para São Paulo visando iniciar a carreira no cinema. Ele começou a trabalhar para a Pam Filmes, empresa de Amácio Mazzaropi, e estreou como ator em "O Lamparina", de 1963.

David tem uma carreira vasta, com mais de 40 filmes. Nas produções, ele atuou como ator, diretor ou produtor. Entre os longas mais famosos, estão "Dezenove Mulheres e Um Homem" (1977), "Caçadas Eróticas" (1984), "Troca-Troca do Prazer" (1985), "Sexo Cruzado" (1986), entre outras.

Na TV aberta, esteve em novelas da TV Excelsior, Band e Globo. Cardoso foi do elenco de "O Grande Segredo" (1967), "Cara a Cara" (1979), "Despedida de Solteiro" (1992), "Da Cor do Pecado" (2004) e Carga Pesada (2006).

Cardoso revelou que recusou um xaveco de Mazarropi mesmo sabendo que poderia ser alçado a galã de filmes. Em entrevista para Splash, em 2022, disse: "E o Mazzaropi, então? As cantadas dele em cima de mim. Falei para ele: 'Mazzaropi, me dá um papel em um filme? Você podia me dar um papel de galã'. E ele falou: 'Cardoso, você não é galã porque você não quer, é só você dormir comigo que você vira galã muito rapidamente'".

David Cardoso está na lista dos famosos que posaram para a G Magazine. A edição de 1999 da publicação trouxe o ator na capa com o título: "O Rei da Pornochanchada, David Cardoso. Sem censura".

David Cardoso posou para a G Magazine de abril de 1999 Imagem: Divulgação

Longe do cinema desde 2015, quando participou da produção de "Sem Defesa" (2015), David Cardoso diz que o cinema e o teatro "de antigamente" não existam mais. "O cinema popular que o Mazzaropi fazia, que o Zé do Caixão fazia, que eu fazia, acabou! Não existe mais. E o teatro, pior ainda", disse ele, em entrevista a Splash.

O ator namorou Vera Fischer em 1972. O relacionamento aconteceu durante as gravações do filme "Sinal Vermelho, as Fêmeas". O romance durou três meses e ele foi trocado por outro homem.

Eu era bem louco por ela, mas ela estava interessada em outra pessoa na época. Íamos almoçar, e ela me contava sobre essa pessoa que ela gostava. Era um político muito famoso. Eu não tinha um tostão. David Cardoso, em entrevista ao podcast Papagaio Falante

David Cardoso é pai de David Cardoso Júnior, que fez sucesso como ator e também posou nu para a G Magazine, e Tallyta Cardoso. Atualmente, vive longe da mídia e mora com a família em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.