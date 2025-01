Quem são os 'guerreiros da liberdade' de Trump que decidirão vida da Meta?

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Meta de volta às origens; TikTok, o inimigo nº1; Zuckerberg e a briga contra o sono; O drible da China na IA)

As mudanças anunciadas recentemente por Mark Zuckerberg não vão apenas mudar o feed no Instagram e Facebook. Buscam também amaciar conservadores críticos à Meta, que ocuparão altos cargos da nova administração pública federal dos Estados Unidos.

Há dois nomes no primeiro escalão do governo Donald Trump, empossado nesta segunda (20), que terão papel decisivo na vida da Meta. O novo presidente chama os dois de "guerreiros da liberdade de expressão".

Instagram e WhatsApp na mira

Uma das organizações que tem a empresa na mira é a FTC (Comissão Federal de Comércio, em português).

O novo comandante da organização que cuida das questões antitruste nos EUA é o advogado Andrew Ferguson, que é comissário da FTC desde 2023.

Ferguson diz que sua missão à frente da comissão é investigar a suposta censura a conversadores e também um suposto antitruste de anunciantes contra o X, de Elon Musk. A teoria dele é que empresas se aliaram para não comprar espaço publicitário na rede social devido às posições políticas de seu proprietário.

Ele não só é republicano, como classificado pelo próprio Trump como um guerreiro da liberdade de expressão

Helton Simões Gomes

Em seu período como advogado, Ferguson no emblemático caso movido pelo Departamento de Justiça dos EUA contra o Google devido às práticas monopolistas da companhia.

Na FTC, a partir de abril, ele atuará em um processo judicial que tenta rever a aquisição do WhatsApp e do Instagram pela Meta. Isso pode colocar a empresa na posição de enfrentar uma reformulação, algo parecido com o que o Google enfrenta hoje.

Imunidade para moderar conteúdo

Outro órgão governamental que pode definir o futuro da Meta é a FCC (Comissão Federal de Comunicações, em português). O órgão funciona como a Anatel, mas, nos EUA, não cuida só de telecomunicações e, sim, também de provedores de conteúdo de internet. Ou seja, de plataformas como Instagram e Facebook.

Por lá, o novo chefe será Brendan Carr.

Ele diz que pretende desmantelar o cartel da censura, composto, na visão dele, pelas Big Techs. Está sob as mãos de Carr está a Seção 230 da Lei da Decência nas Comunicações, que serve como escudo para as empresas na internet. A legislação isenta as plataformas de responsabilização pelo que é publicado por terceiros ou pelo que moderam.

O Brendan Carr é muito crítico dessa seção e provavelmente vai fazer com que as coisas sejam um pouco mais difíceis para as Big Techs

Helton Simões Gomes

Carr também ficará encarregado de discutir se algumas obrigações seguidas por veículos de mídia tradicionais - como TV e Rádio - deverão ser estendidas para as redes sociais. Se forem classificadas assim, essas empresas terão obrigações "muito custosas".

Ex-conselheiro de Bush para pressionar o mundo

O esforço da Meta para se aproximar dos Republicanos não começou agora. Contratado em 2011, Joel Kaplan foi alçado agora ao posto de chefe de política global da empresa. Ele é um republicano de longa data, que, antes de embarcar no Facebook, foi conselheiro de George W. Bush durante sua gestão na presidência dos EUA.

Ele entrou para o time de Zuckerberg antes da empresa se tornar Meta com o objetivo de reverter a imagem que ela havia adquirido de censurar com mais frequência conteúdos conservadores.

Ele [Kaplan] tem conseguido galgar poder ano a ano e ficou muito claro nessa última mudança o poder que ele tem sobre o Zuckerberg

Helton Simões Gomes

A guinada de Zuckerberg e da Meta é ainda uma tentativa de se aliar a Trump para fazer pressão além das fronteiras dos EUA.

A Meta tem uma vida muito mais difícil em outros lugares [do mundo] do que nos EUA

Diogo Cortiz

